Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли в 50 метрах от границы Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в среду,18 августа, подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации госполитики в сфере защиты госграницы".

Документ предполагает принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 метров от границы страны с последующей передачей их Госпогранслужбе.