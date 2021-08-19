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В мире19 августа 2021 2:00

Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли в 50 метрах от границы Украины

Теперь местным властям необходимо провести инвентаризацию таких участков
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли в 50 метрах от границы Украины

Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли в 50 метрах от границы Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в среду,18 августа, подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации госполитики в сфере защиты госграницы".

Документ предполагает принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 метров от границы страны с последующей передачей их Госпогранслужбе.