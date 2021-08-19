В Росгидромете спрогнозировали похолодание в Москве до 19 градусов

В Москве и Подмосковье к этим выходным изменится погода. Температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже значений первой половины недели.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, отметка столбика термометра будет подниматься максимум до +19...+23 градусов днем.

- Уже к выходным максимальная температура воздуха будет в пределах +20...+22 градуса по Москве, по области - +19...+23 градусов. То есть, почти на 10 градусов ниже по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду, - рассказал синоптик ТАСС.