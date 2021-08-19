Последние новости на утро 19 августа 2021: МиГ-29 упал во время тренировочного полёта в Астраханской области

Важные новости утра Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости на утро 19 августа 2021 года.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время тренировочного полёта в Астраханской области. Незадолго до падения самолет пропал с экранов радаров. В результате случившегося погиб один человек, это был пилот воздушного судна. Отмечается, что самолет рухнул в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, полет выполнялся без боекомплекта. На место крушения была направлена комиссия Главного командования ВКС для выяснения всех причин произошедшего крушения воздушного судна.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет. По его словам, российские власти готовы к диалогу с теми силами в стране, которые будут опираться на волю народа и строить благополучное государство.

Благодаря США талибы* (*Запрещенная в России террористическая организация) стали единственными в мире террористами с военной авиацией. К чему это приведет и какие секреты брошенной американцами в Афганистане техники могут достаться России, размышлял военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.

Международный валютный фонд приостановил выделение помощи Афганистану из-за талибов* (*Запрещенная в России террористическая организация). Это связано с отсутствием международной позиции по признанию руководства страны.

На Камчатке обнаружили тела двух туристов, которые сорвались с Ключевского вулкана. Одно из них было обнаружено на высоте 3,5 тысячи метров, второе - на высоте 3,56 метра.

В Москве и Подмосковье к этим выходным изменится погода. Температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже значений первой половины недели. Температурный максимум на эти дни - +19...+23 градусов.