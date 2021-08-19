Ветеран КГБ: сводки о «болевых точках» СССР утекали иностранным агентам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретные сводки КГБ о положении дел в Советском Союзе и о «болевых точках страны», которые составлялись для генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, в конце 80-х годов доставались иностранным агентам, заинтересованным в распаде государства. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал бывший сотрудник КГБ, полковник в отставке Юрий Кобяков.

Он объяснил, что сводки для Михаила Горбачева составлялись с 1987 по 1989 год. В подготовке данных документов принимали участие агенты КГБ и социологи, которые публиковали данные из открытых источников. В сводках была приведена полная картина происходящего в СССР.

- Указывалось на ошибки и недостатки в работе властей, приводящие к возникновению социального напряжения, росту недовольства населения. Сообщалось в этих документах о факторах, неформальных группировках и структурах, представляющих угрозу власти СССР. Полная картина. Никаких объективных причин для распада СССР не было, но были серьезные проблемы. И экс-генсек ничего не делал, - заявил Юрий Кобяков в статье для журнала "Национальная оборона".

Ветеран КГБ подчеркнул, что при этом, как выяснилось позже, сводки читали в государствах, заинтересованных в развале СССР, из-за чего Запад сформировал на территории Советского Союза свою «пятую колонну».

Накануне бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что его потрясло безразличие людей к развалу СССР.