В Минсельхозе не прогнозируют дефицита картофеля в 2021 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Минсельхозе уточняют посевные площади картофеля в России. По данным Росстата, в 2021 году площади под картофель снижены на 5% в сравнении с показателями 2020 года. А овощей в открытом грунте засевали меньше на 2,2».

На урожай картофеля в этом году так же сказались погодные условия. Из-за непогоды урожай оказался ниже, что привело к росту цен «борщевого набора».

А вот у Минсельхоза более оптимистичные данные – засеянные картофелем площади сохранились на уровне прошлого года и составили 280 тысяч га. Под овощами в открытом грунте 190 тыс.га. Валовой сбор картофеля прогнозируется на уровне 7,2 млн тонн, овощей - 7 млн тонн. Эти показатели выше, чем в 2020 году.

Из-за расхождения в цифрах Минсельхоз и Росстат уточняют данные по посевам.

- Информация министерства учитывает поздние посадки овощей и картофеля, - пояснили «Российской газете» в Министерстве.

В Картофельном союзе прогнозируют, что в этом году сбор картофеля будет ниже, чем в 2020-м – 6,8 млн тонн. Из-за засухи в Брянской, Тульской, Нижегородской и Московской областях будет преобладать мелкий картофель калибром от 45 мм. Отборного картофеля, выращенного на поливе, будет не много.

В Союзе отмечают, что посевные площади сокращаются последние 3-4 года. Низкие цены на картофель и минимальная рентабельность привела к урезанию площадей под засевы на 10 тыс.га. В прошлом году сокращение посевов «борщевого набора» привело к росту цен в начале лета 2021 года.

Подорожание также было вызвано ростом затрат на транспортные расходы. В Минпромторге планируют договориться с перевозчиками о стабилизации цен на доставку "борщевого набора", сообщает газета "Известия".