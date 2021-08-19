Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с конца мая Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 67 долларов за баррель впервые с 24 мая 2021, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:00 по московскому времени цена нефти Brent с поставкой в октябре 2021 стала ниже на 2,18% и составляла 66,99 долларов за баррель. В 10:08 баррель нефти марки Brent стоил уже 66,66 долларов за баррель.

Нефть бренда WTI подешевела на 2,65% до 63,46 долларов за баррель.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня 2021 цена нефти Brent превысила 76 долларов за баррель впервые с 2018 года.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич объяснил, как снижающиеся цены на нефть скажутся на рубле. По его словам, считать российскую валюту уязвимой пока не стоит.