Биолог перечислил эффективные средства профилактики коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший биолог лаборатории Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпкин перечислил эффективные средства профилактики коронавируса, о которых стали забывать. Эксперт напомнил, что рано расслабляться, борьба с пандемией в самом разгаре.

В первую очень не стоит забывать про тщательное мытье рук с мылом или иным моющим средством. Если мыла под рукой не оказалось, то подойдет даже пена для бриться.

- Мыть руки нужно 20-30 секунд, тога вы гарантировано смоете все болезнетворные частицы, - говорит Роман Хряпкин 5-tv.ru.

Антисептики – одно из эффективных средств в вопросе защиты от болезни, причем обеззаразить могут даже самые простые из них. Подойдет также хлоргексидин или препараты на основе этилового спирта.

- Спирт можно разбавить водой до 70 градусов. Именно такай процент используется в медицине для дезинфекции. Он наиболее губителен в отношении не только для вирусов, но и большинства бактерий, — отмечает эксперт.

ОН подчеркнул, что новый внеклеточный агент ковида не является стойким и любое антисептическое средство, которое содержит поверхностно-активные вещества, вызывающее эмульгацию жиров, способно его нейтрализовать.

Ранее исследователи Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной совместно со специалистами новосибирского центра «Вектор» изучили антивирусные свойства пробиотических бактерий в борьбе с коронавирусом. Ряд из них может оказывать разрушающее действие на SARS-CoV-2, сообщает "Известия".