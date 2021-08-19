«Тюменская область совершила значительный рывок»: в регионе продолжают работу по улучшению инвестиционного климата

Дальнейшее улучшение показателей, определяющих место Тюменской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, должно сопровождаться реальными позитивными изменениями условий для ведения бизнеса. Об этом заявил глава региона Александр Моор, приветствуя участников открытого онлайн-заседания областного совета по улучшению инвестиционного климата.

«Заняв третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2021 году, Тюменская область совершила значительный рывок в сравнении с 2020 годом: мы поднялись на девять позиций, — напомнил Александр Моор. - Региональные органы власти и предпринимательское сообщество провели серьезную работу по выстраиванию конструктивного диалога для снижения контрольной нагрузки на бизнес».

Губернатор поставил задачу по улучшению в регионе целого ряда показателей, на основе которых формируется национальный рейтинг. Участники заседания обсудили дальнейшие меры по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Тюменской области.

Большой интерес у участников заседания вызвала презентация одного из ведущих направлений программы инвестиционного развития Тюменской области — нефтегазового кластера. Александр Моор предложил изучить возможности финансового стимулирования закупок нефтегазовыми компаниями оборудования, работ и услуг у тюменских предприятий — участников нефтегазового кластера. Кроме того, губернатор поручил рассмотреть предложения о повышении доли государственных и муниципальных контрактов с малым бизнесом.

По инициативе главы региона участники заседания высказали консолидированное мнение о необходимости значительного сокращения сроков техприсоединения небольших предприятий к газовым сетям, системам водоотведения и другим инженерным коммуникациям.

«В основе работы нашего совета всегда должны лежать как системные, так и частные практические вопросы, которые интересуют предпринимателей. Сегодня, на мой взгляд, у нас это получилось. Бизнес должен иметь возможность использовать ресурсы власти для дальнейшего развития региональной экономики на благо всех жителей Тюменской области», — резюмировал Александр Моор, подводя итоги заседания.