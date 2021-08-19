Валентин Юмашев рассказал, что лидеры ГКЧП были шокированы числом противников путча Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидеры ГКЧП были шокированы числом противников путча: 19 августа 1991 года вокруг Белого дома собрались десятки тысяч людей. Об этом сообщил бывший глава Кремлевской Администрации и зять первого президента России Валентин Юмашев в беседе с обозревателем сайта kp.ru Александром Гамовым.

По его словам, организаторы переворота были уверены, что танков на улицах Москвы будет достаточно, чтобы подавить противников путча.

- То, что вокруг Белого дома собрались десятки тысяч людей, которые совершенно не собирались отдавать свою свободу, стало для организаторов путча шоком. Есть момент в документах, когда Крючков, не веря сводкам и донесениям, сам поехал к Белому дому. А, убедившись, что там собрались под сотню тысяч москвичей, уехал оттуда в совершенно подавленном настроении, - объяснил Валентин Юмашев.

Как писал сайт kp.ru, ранее Валентин Юмашев также объяснил, почему Борис Ельцин уехал в Белый дом, чтобы возглавить там борьбу против ГКЧП, хотя понимал, что сильно рискует. По его словам, решимость Ельцина во время его выступления на танке «сломала весь сценарий путчистов».

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