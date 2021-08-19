В Госдуме согласились, что сбор подписей по квартирам становится неактуальным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Морозов согласился с необходимостью пересмотреть порядок сбора подписей за кандидатов на выборы. Сегодня часто совершается поквартирный обход и против этого выступают многие общественники.

Накануне с инициативой запретить поквартирный обход выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Парламентарий отметил, что время идет и постоянно находятся новые решения, которые делают любой процесс более результативным. Процедура сбора подписей неизменно претерпит изменения.

Поквартирный обход уйдет в прошлое, на его место придут цифровые решения.

- Все цифровые технологии, которые сегодня стали нашей повседневностью, еще пять-десять лет назад были в диковинку. Сегодня у нас и онлайн-голосование, и другие процедуры, о которых мы помыслить не могли, — отметил он Морозов в беседе с RT.

Парламентарий выступает за то, чтобы не вводить ограничений, так как поквартирный обход скоро сам уйдет в прошлое.

- Просто нужно искать формы, которые были бы комфортны и для того, кто собирает подписи, и для того, кто дает согласие, - уточнил парламентарий.

А вот переходить полностью на цифровой режим нужно только тогда, «когда будет полная гарантия, что это работает».

Ранее предложение запретить поквартирный обход для сбора подписей было направлено на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.