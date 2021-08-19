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Происшествия19 августа 2021 11:35

Ученый Куранов обжаловал арест по делу о госизмене

Гендиректора НИПГС отправили в СИЗО на два месяца
Абдулла ШАКИРОВ
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Ученый Куранов обжаловал арест по делу о госизмене

Ученый Куранов обжаловал арест по делу о госизмене

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов пожал жалобу на решение суда арестовать его на два месяца по делу о государственной измене.

Апелляционная жалоба поступила в Лефортовский суд от адвоката Куранова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасии Романовой. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Напомним, 12 августа 2021, Лефортовский суд Москвы отправил Куранова под стражу до 9 октября 2021 года в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

До задержания ученого следователи Федеральной службы безопасности провели обыски по местам жительства и пребывания Куранова в Санкт-Петербурге и сопроводили его в столицу для избрания меры пресечения. Конструктора подозревают в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. Официальных обвинений ученого ФСБ пока не предъявила.