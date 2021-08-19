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В мире19 августа 2021 11:46

В Китае заявили о «грозном сигнале» Западу со стороны России

Китайское издание отметило, что Россия активно наращивает мощь военно-морского флота
Ксения АНУФРИЕВА
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В Китае заявили о «грозном сигнале» Западу со стороны России

В Китае заявили о «грозном сигнале» Западу со стороны России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия в настоящее время активно наращивает мощь военно-морского флота, подавая тем самым «грозный сигнал» западным странам. Об этом в четверг, 19 августа, заявил китайское издание Синьхуа.

В материале говорится, что флот России развивается по нескольким направлениям, прежде всего, в строительстве кораблей и передовых разработках подводных лодок. Кроме того, в скором времени ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки.

Утверждается также, что РФ активно проводит учения за пределами своих территориальных вод, например, в Средиземном море и Тихом океане.

- С начала текущего 2021 года ВМФ России продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу. Москва модернизирует флот из-за внешних и внутренних факторов, например, на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и необходимости обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов, - говорится в статье китайского издания.

Как ранее писал сайт kp.ru, в этом году российский военно-морской флот получит сразу три новые атомные подводные лодки.