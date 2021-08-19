Русскоговорящая жительница Афганистана попросила защиты у России

Русскоговорящая афганка попросила у РФ защиты от талибов* Фото: REUTERS

Жительница Кабула, преподававшая русский язык в Афганистане, Шарифа (имя изменено) обратилась в российский МИД и посольство РФ в своей стране с просьбой защитить ее семью от «Талибана»*.

Женщина заявила, что очень рассчитывает на поддержку России в сложившейся ситуации, поскольку она долгое время работала в организации, сотрудничающей с российским посольством в Афганистане.

Шарифа родилась в Афганистане, затем ее семья бежала от войны сначала в Узбекистан, а потом в Таджикистан. Здесь девушка закончила русскую школу и получила медицинское образование. Затем, в 2015 году она вернулась в родной Афганистан, где помимо ведения медицинской практики преподавала русский язык.

Девушка отмечает, что у нее есть необходимые документы на русском языке.

«Мы — жертвы этой войны. Россия, не бросай нас!» — цитирует слова Шарифы Газета.ru.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.