В России 19 августа 2021 выявлено 21 058 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. С начала пандемии в РФ зафиксирован в общей сложности 6 684 531 случай заражения. Об этом в четверг, 19 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки выявили в Москве (2 142), в Санкт-Петербурге (1 563), а также в Московской области (949). Сообщается, что у 8,9 процента новых зараженных нет никаких клинических проявлений заболевания.

За сутки в России врачи зарегистрировали 791 летальный исход из-за коронавируса или осложнений после него, всего с начала пандемии умерли от заболевания 173 700 человек. Выздоровели за один день еще 24 017 россиян, за все время - 5 963 054.

Как писал сайт kp.ru, накануне Александр Гинцбург сообщил, что центр имени Гамалеи разработал вариант вакцины «Спутник V», который модифицирован специально под штамм заболевания «дельта».