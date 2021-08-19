«Автоваз» на неделю приостановит производство из-за дефицита компонентов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Автоваз» с 23 августа текущего 2021 года на неделю приостановит работу на всех трех линиях производства завода в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch. Об этом в четверг, 19 августа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

- Компания вынуждена изменить график производства на рабочую неделю из-за нехватки поставок электронных компонентов Bosch. Три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря текущего года, а остальные дни сотрудникам оплатят в размере 2/3 от средней заработной платы, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что завод «Lada Ижевск» продолжит работать в нормальном режиме. Также продолжат работать, но только по особому графику, некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти для обеспечения поставок в Ижевск и иным клиентам.

Сообщается, что «Автоваз» в настоящее время прилагает все возможные усилия для решения проблемы с поставками Bosch и возвращения завода в Тольятти к нормальному режиму работы в самое ближайшее время.