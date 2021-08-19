Патрушев заявил, что в Сибири в 2020 году предотвратили четыре теракта

В Сибири в 2020 году предотвратили четыре теракта Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Российские спецслужбы в 2020 году предотвратили в Сибирском федеральном округе девять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, сообщил на выездном совещании в Иркутске секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В СФО в прошлом году было пресечена деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлены 13 случаев финансирования терроризма. Количество задержанных террористов увеличилось в три раза, рассказал секретарь Совбеза.

По мнению Патрушева, недостаток финансирования объектов транспортной инфраструктуры создает угрозу совершения терактов, поскольку на таких объектах применяется несертифицированное оборудование.

Как писал сайт kp.ru, ранее сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии провели в Крыму операцию по пресечению деятельности ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Силовики задержали двух главарей организации. В ФСБ сообщили, что задержанные проводили собрания, на которых распространяли среди крымчан террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман, проживающих на территории Крыма.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ