ВЦИОМ: четверть россиян чувствовали себя одиноко в течение последнего полугода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чувство одиночества за последние полгода в течение последнего полугода испытывали 23 процента жителей России. Об этом следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованного в четверг, 19 августа, на официальном сайте.

- Почти четверть россиян чувствовали себя одиноко в течение последнего полугода. Около 19 процентов испытывают это чувство время от времени, а четыре процента опрошенных заявили, что испытывают это чувство постоянно. 76% не ощущали себя одинокими за последние полгода, – говорится в сообщении.

Опрошенные россияне отметили, что, по их мнению, чувство одиночества может возникать из-за нехватки общения, особенностей характера человека, отсутствия друзей или хобби, а также из-за финансовых трудностей. Те, кто за последние полгода испытывал чувство одиночества, считают основными причинами этого проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения. Так ответили 11 процентов респондентов.

Чтобы не чувствовать себя одинокими, респонденты чаще всего предпочитают общаются с друзьями и родными – это отметили 62 процента россиян. Еще 35 процентов для борьбы с одиночеством смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры, 30 процентов -занимаются хобби, 28 процентов - погружаются с головой в работу.