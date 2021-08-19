Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает необходимым усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах ввиду возросших нарушений правил дорожного движения. Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения он обсудил в четверг, 19 августа, на совещании в Иркутске.

По словам Патрушева, в 2020 году на территории Сибирского федерального округа было вынесено свыше 10 миллионов постановлений о привлечении водителей к административной ответственности. Он отметил, что эта статистика свидетельствует о необходимости более пристального контроля за подготовкой автомобилистов.

Как подчеркнул секретарь Совбеза РФ, значительное число ДТП совершается по вине водителей, не соблюдающих правила дорожного движения или управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии. Так, в 2020 году в регионах СФО пресечено более 46 тысяч нарушений ПДД водителями, находившимися в состоянии опьянения. Также, по мнению Патрушева, на дорожную ситуацию влияет качество инфраструктуры.

Сайт kp.ru писал, как изменилась подготовка водителей в российских автошколах после того, после вступления в силу новых правил сдачи экзаменов.