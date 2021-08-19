Сенатор Джабаров: жители Афганистана должны сами определиться с формой правления и режимом в стране Фото: REUTERS

Жители Афганистана должны самостоятельно принять решение об установлении режима и формы правления в государстве, без иностранного вмешательства. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил первый заместитель председателя комитета российского Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

- Они сами должны это для себя решить, главное, чтобы никто не вмешивался. Если их устраивает такая структура, как Исламский эмират, то нам, вероятно, надо готовиться к отношениям с этим эмиратом. Захват власти произошел молниеносно, сами талибы* еще не готовы отвечать, что они хотят, нужно время, - отметил сенатор в интервью агентству ТАСС.

При этом Владимир Джабаров подчеркнул, что только выборы позволят установить в Афганистане законную власть.

Как писал сайт kp.ru, накануне представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заверил, что талибы* не допустят, чтобы территорию Афганистана использовали для атаки на другие страны.

*Запрещенная в России террористическая организация