В Совфеде оценили призыв Борреля не дать России и Китаю "взять контроль" в Афганистане Фото: REUTERS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по Афганистану. Он призвал ЕС не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане.

По мнению Цекова, заявление такие заявления не являются правильными по сути и содержанию. Вместо того, чтобы выступать за мир в Афганистане, Борреля беспокоит, чтобы страна не оказался под влиянием России и Китая.

По словам сенатора, если Кабулу будет нужна помощь, то и Россия и Китая ее окажут,

чтобы «на земле Афганистана воцарились мир и спокойствие». Но при этом ни о каком вмешательстве во внутренние дела страны речь не ведется.

- А вот американцы и европейцы, которые на протяжении 20 лет фактически управляли процессами в Афганистане, навязывали свое видение, - подчеркивает сенатор в беседе с RT.

Он подчеркнул, что даже после 20-летней провальной политики американцев и их компании в лице ЕС, Боррель никак не может успокоиться.

Жозеп Боррель так же назвал захват Афганистана боевиками радикального движения «Талибан»* «самым важным геополитическим событием» со времен возвращения Крыма в состав России.

Внутри Афганистана ситуация пока остается напряженной.

- Ко всему, что говорят талибы, в вопросах внутренней и особенно внешней политики, нужно подходить с осторожностью. Очень важно отделять, что является желанием понравиться, что является генеральной линией, а что может быть ее какими-то местными искажениями, - говорит "Известиям" эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

«Талибан»* - запрещенное движение в России.