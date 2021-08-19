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Здоровье19 августа 2021 13:34

Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Украины и Турции с 20 августа 2021

Украинские и турецкие сертификаты признали соответствующими европейским стандартам
Ксения АНУФРИЕВА
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Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Украины и Турции с 20 августа 2021

Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Украины и Турции с 20 августа 2021

Фото: REUTERS

Европейский союз начнет признавать COVID-сертификаты Украины и Турции с 20 августа текущего 2021 года. Украинские и турецкие сертификаты о защите от коронавирусной инфекции уже признали соответствующими европейским стандартам. Об этом в четверг, 19 августа, сообщается на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Жители Украины и Турции снова смогут путешествовать по Европе без ограничений, которые были введены на фоне пандемии. В эту пятницу представители украинских ведомств, а также Европейского союза расскажут о работе данных сертификатов.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков сообщил, что в настоящее время Россия и Европейский союз ведут предметный разговор о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции.