Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Украины и Турции с 20 августа 2021 Фото: REUTERS

Европейский союз начнет признавать COVID-сертификаты Украины и Турции с 20 августа текущего 2021 года. Украинские и турецкие сертификаты о защите от коронавирусной инфекции уже признали соответствующими европейским стандартам. Об этом в четверг, 19 августа, сообщается на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Жители Украины и Турции снова смогут путешествовать по Европе без ограничений, которые были введены на фоне пандемии. В эту пятницу представители украинских ведомств, а также Европейского союза расскажут о работе данных сертификатов.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков сообщил, что в настоящее время Россия и Европейский союз ведут предметный разговор о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции.