Поддельная вакцина Covishield обнаружена в Индии и Уганде Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения изъяла в Индии и Уганде флаконы с поддельной вакциной против коронавирусной инфекции Covishield.

Органы мониторинга некачественной и фальсифицированной медицинской продукции ВОЗ выявляли фальсификат в период с июня по август 2021. В Уганде был обнаружен флакон объемом 5 миллилитров, рассчитанный на 10 доз препарата и со сроком годности до 10 августа 2021. В Индии изъяли 10 доз поддельной вакцины, пишет Independent.

Coviыhield – вакцина британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее производят в индийском Институте сыворотки крови.

Напомним, на сегодняшний день в Индии разрешено применение трех вакцин от COVID-19 – индийских CoviShield и Covaxin и российского препарата «Спутник V».

Как писал сайт kp.ru, препарат Covishield применяется также на Украине. Весной 2021 после укола этой вакциной коронавирусом заболел главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Кроме того, после вакцинации Covishield скончались несколько человек.