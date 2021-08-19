Мединский рассказал, как участвовал в августовском путче 1991 года

Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Помощник президента России Владимир Мединский в 30-летнюю годовщину августовского путча рассказал, что принимал в нем участие. По словам политика, 30 лет назад он был на баррикадах среди защитников “Белого дома” и присутствовал на пресс-конференции членов ГКЧП.

“Я был сам среди защитников Белого дома, на баррикадах, в том самом пресс-центре на пресс-конференции членов ГКЧП, что все пропускал через себя, и мое личное отношение, как и любого живого человека, неоднократно менялось”, - рассказал Мединский на пресс-конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".

По мнению помощника президента, чем больше времени проходит с тех событий, тем больше людей говорят о неоднозначности случившегося. Рассматривать августовский путч он предлагает как урок истории.

“Сегодня результаты опросов показывают растущую ностальгию по СССР. Но нельзя вернуть прошлое. Надо искать созидательные варианты будущего. История, которую мы сегодня напишем, нам нужна как история для будущего”, - цитирует Мединского РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший глава Кремлевской Администрации и зять первого президента России Валентин Юмашев рассказал, что лидеры ГКЧП были шокированы числом противников путча. ГКЧП, как самопровозглашенный орган власти, пытался организовать государственный переворот, так как его члены были против политики перестройки и пытались не допустить распада СССР. Но 19 августа 1991 года вокруг Белого дома собрались десятки тысяч людей, которые отказались подчиняться путчистам и объявили их действия "антиконституционными". А народный депутат Борис Ельцин взял на себя полномочия главнокомандующего Вооруженными силами на территории России и создал Министерство обороны РСФСР.