Рослесхоз планирует ликвидировать пожары в Якутии в течение двух недель Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральное агентство лесного хозяйства рассчитывает ликвидировать основные пожары в Якутии не позднее, чем через две недели. Об этом сообщил журналистам глава Рослесхоза Иван Советников.

«Мы надеемся, что в течение ближайших недели-двух мы не только задавим ситуацию, но и ликвидируем основные пожары», – сказал он.

Советников отметил, что пожарная ситуация в лесах Якутии остается сложной, однако в четверг, 19 августа, прироста горящих площадей не зафиксировано. По мнению руководителя ведомства, справиться с пожарами помогут и прогнозируемые в регионе осадки.

В настоящее время в Якутии активны 119 лесных пожаров, за последние сутки были ликвидированы 22 и локализованы 17 возгораний. Сейчас в ликвидации пожаров участвуют более 3 тысяч специалистов и задействованы 567 единиц техники.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в некоторых регионах страны. Ранее глава государства заявил, что сложная ситуация с природными пожарами и паводками в России в значительной степени связана с изменениями климата на планете.

Напомним, в Якутии из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.