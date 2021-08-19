Замглавы МИД РФ отреагировал на слова Борреля о влиянии России и Китая в Афганистане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Высказывания главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не может позволить Москве и Пекину контролировать сложившуюся в Афганистане ситуацию, вызывают удивление. Такое мнение в четверг, 19 августа, высказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, возможно, в Евросоюзе полагают, что после ухода США и их союзников из Афганистана движение «Талибан»* будет исполнять все указания Брюсселя.

«Это всё та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», - приводит «Интерфакс» слова замминистра.

Напомним, накануне Боррель заявил, что страны Европейского союза не должны позволить России и Китаю взять контроль ситуацию в Афганистане и «стать спонсорами» Кабула. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвал Брюссель говорить со всеми странами, которые имеют влияние на Афганистан.

*Запрещенная в России террористическая организация