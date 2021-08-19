Джо Байден не верит, будто Талибан* изменился

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден высказал свое мнение о радикальном движении Талибан*, которое пришло к власти в Афганистане. Американский лидер признался, что не верит, будто оно претерпело какие-то изменения.

Об этом Байден рассказал в интервью телекомпании АВС. Журналист спросил у президента, изменился ли в его понимании Талибан* - каким он был когда-то и каким стал сейчас, придя к власти в стране. Байден ответил коротко: "Нет".

Американский лидер также рассказал о том, какой ему видится текущая политическая ситуация в Афганистане.

2Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за [сомнений в том], хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого", - ответил Байден.

Напомним, что боевики Талибан*15 августа без боя захватили Кабул и заявили, что установили практически полный контроль над Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани после этого улетел из Афганистана, а западные страны начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.

Свое мнение о Талибане* ранее высказал известный социолог и политолог Максим Шугалей. Как писал сайт kp.ru, он сказал, что нынешний Талибан* уже не тот, что прежде, поэтому правительству стоит дать шанс и попытаться выстроить с ним диалог.

*Запрещенная в России террористическая организация