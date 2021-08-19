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Общество19 августа 2021 16:18

Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

Компанию оштрафовали по четырем эпизодам, связанным с отказом компании удалить запрещенный контент
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

Фото: REUTERS

В четверг, 19 августа, Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 миллионов рублей по четырем эпизодам, которые связанны с отказом компании удалить запрещенный контент. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как передает ТАСС, в пресс-службе заявили, что суд признал законным «решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ». Речь идет об «неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ», по которым на Facebook наложили штраф на общую сумму 17 миллионов рублей.

Издание со ссылкой на свой источник, знакомый с материалами дела, сообщает, что контент касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.

Напомним, 10 июня Суд в Москве оштрафовал компанию Facebook по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Штраф для социальной сети составил 17 миллионов рублей. В тот же день оштрафовали Telegram на 10 миллионов рублей из-за отказа удалить запрещенный на территории России контент по требованию Роскомнадзора.