Подозреваемый в получении взяток сотрудник ГАИ арестован в Уфе

В Уфе сотрудника ГАИ арестовали за взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В минувшую среду, 18 августа, прямо в здании полка ДПС по Уфе были задержаны сразу четверо сотрудников ГИБДД. Среди них оказались 35-летний руководитель отдела фотофиксации нарушений ПДД и трое его подчиненных.

Предполагается, что в 2018 году начальник отдела получал денежное вознаграждение, а за это он помогал гражданам получать водительское удостоверение без факта сдачи экзаменов. Свои услуги гаишник оценивал по-разному – от 12 до 24 тысяч рублей. Всего таким нехитрым образом мужчина успел помочь как минимум трем водителям, сообщает портал «Mkset.ru».

Сейчас гаишник находится в уфимском следственном изоляторе, его арестовали на два месяца. По факту получения взятки стражи порядка возбудили уголовное дело. Судьба его подчиненных остается неизвестной.

Подобные инциденты в Башкирии с недавних пор стали нередки. Например, сейчас продолжается розыск 44-летнего «золотого гаишника» из Уфы Ильдуса Шайбакова. Мужчину уличили в том, что он вносил ложные сведения в акты техосмотра автомобилей. Также у него нашли незадекларированного имущества более чем на 44 миллиона рублей.