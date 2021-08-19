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Политика19 августа 2021 16:28

Захарова: Россия обеспокоена планами США по наращиванию присутствия в Польше

Дипломат сообщила, что в республике планируется «существенное увеличение» общей численности американских военных
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Мария Захарова.

Мария Захарова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия обеспокоена новыми планами Соединённых Штатов по наращиванию присутствия в Польше. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы обеспокоены перспективами роста американского военного присутствия в Польше», - заявила дипломат, уточнив, что в республике планируется «существенное увеличение» общей численности американских военнослужащих в дополнение к уже дислоцированным там 4,5 тысячам человек.

По словам Захаровой, создаваемая в Польше инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить группировку войск США в республике до 20 тысяч человек.

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика разместит купленные у США танки M1A2 Abrams SEPv3 на территории «Смоленских ворот». Глава военного ведомства отметил, что техника будет дислоцироваться на равнине, которая тянется от России до Польши. По его словам, «самые лучшие в мире танки» будут «сдерживать РФ от нападения на Польшу».