МИД РФ призвал Киев не посягать на территориальную целостность России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва призывает Киев перестать посягать на территориальную целостность России. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в связи с нотами Украины из-за визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Крым.

Дипломат сообщила, что Москва вернула без рассмотрения ноту протеста МИД Украины из-за поездки Лаврова в Крым. «Ноту вернули из-за наличия в ней неприемлемой терминологии, которая ставила под сомнения российскую принадлежность Крыма», - уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что украинским коллегам давно пора осознать, что Крым и город Севастополь являются субъектами РФ. «Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение», - добавила она.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут власть Киева и без каких-либо ментальных изменений.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.