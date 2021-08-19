МИД РФ: Москва оценивает только объективную ситуацию в Кабуле Фото: REUTERS

Москва не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане, и оценивает только объективную ситуацию в Кабуле после прихода движения «Талибан»*. Такое заявление сделали в МИД РФ.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ситуация в Афганистане уже приобрела общерегиональное значение, и Москва призывает другие страны содействовать межнациональному диалогу.

«Ситуация уже приобрела общерегиональное измерение, и на нее реагируют соседние, расположенные дальше от Афганистана страны», - заявила дипломат в ходе брифинга в четверг, 19 августа.

Захарова отметила, что когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, Россия выступала за необходимость «срочного перехода к общенациональному диалогу», в котором примут участие все противостоящие друг другу афганские силы и этноконфессиональные группы страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Захарова также заявила, что бежавший из Афганистана Ашраф Гани, занимавший пост президента республики, несет ответственность за происходящее в стране.

*Запрещенная в России террористическая организация