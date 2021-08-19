Захарова: Россия отвергает все обвинения в притеснении британских журналистов

Мария Захарова. Фото:Александр Щербак / ТАСС

Москва отвергает все обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Россия расценивает призывы пересмотреть решение о непродлении визы корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд как попытку ввести общественность в заблуждение.

«Материалы, которые содержат такую тональность и такой посыл и совершенно, видимо, сознательно не собираются знакомить зрителя, читателя и аудиторию с сутью вопроса, мы рассматриваем как осознанную и циничную по своей сути попытку ввести в заблуждение широкую общественность», - отметила российский дипломат.

Захарова заявила, что Лондон подталкивал Москву к подобному развитию событий, поскольку «издевался над российскими корреспондентами». Представитель МИД РФ указала на то, что «упорное нежелание различных посредников разобраться» в том, кому именно следует адресовать свои претензии, только укрепляют в мысли об «абсолютной сдирижированности этого концерта».

Напомним, ранее Захарова сообщала, что МИД РФ подробно объяснил представителям BBC ситуацию с непродлением российской визы корреспонденту данного издания, работающему в Москве.