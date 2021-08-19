В Совфеде прокомментировали планы Зеленского «вернуть жизнь» в Крым Фото: REUTERS

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского про Крым. Он заявил, что с Украиной на полуостров «вернется жизнь».

По словам сенатора, есть только один способ избавить главу Незалежной от иллюзий – это пригласить его приехать в Крым, пообщаться с жителями, от имени которых он берется говорить.

- Это поможет избавиться от иллюзий, не имеющих ничего общего с реальной жизнью, - говорит сенатор.

Но вряд ли президент Украины решится на такой шаг, так как понимает, что его «словесная риторика оторвана от реалий сегодняшнего дня». К тому же, часто его заявления не содержат «ни капли уважения к людям, которые в свое время были преданы украинской властью».

- Заявления украинского президента сегодня могут восприниматься исключительно как попытка в очередной раз понравиться собственному избирателю и найти объяснение своей неспособности выполнить обещанные заявления, - заключил Косачев в беседе с RT.

В свою очередь депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал слова Зеленского "беспринципной наглой ложью и очередным популизмом".

- У президента Зеленского, видимо, не сохранилось в памяти, как из Крыма пинками выгнали майдановских эмиссаров в 2014 году, почему же он думает, что постмайданную власть Крым примет как родную?- говорит Бальбек "Известиям".