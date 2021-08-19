В Гильдии операторов техосмотра оценили предложение упростить ТО автомобилей Фото: "КП" Архив

Глава Гильдии операторов технического осмотра транспортных средств при Московской ТПП Игорь Волчек оценил предложение МВД РФ по упрощению системы прохождения техосмотра. Он согласен, что действительно от ряда процедур стоит отказаться.

- Есть ряд параметров, которые не влияют на безопасность движения. Я согласен, что надо отменить замер уровня шума выпускной системы. Это совершенно ненужная операция, а для ее тестирования нужна специальная лаборатория, - отмечает Волчек в беседе с «Известиями».

А вот проверка коррозии элементов тормозной системы должна остаться в перечне обязательных процедур. Помимо этого, он призвал сохранить проверку каплепадения масел и рабочих жидкостей, так как это увеличивает риск возникновения пожара. Автомобиль не должен оставлять после себя маслянистое пятно.

- Нужно проверять способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Он должен быть исправен осенью, зимой, весной, - подчеркнул Волчек.

В свою очередь координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что любое упрощение в данной процедуре увеличивает количество машин, которые пройдут техосмотр.

- Но потенциальная коррупционная составляющая сокращается лишь немного, сама суть остается. Важно не только упрощать ТО, но и делать его добровольным для легковых авто, частных лиц и мотоциклов, - отметил Шкуратов в беседе с телеканалом "360".