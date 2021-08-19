Осенняя погода придет в Москву 24 августа 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Метеорологическая осень при среднесуточной температуре ниже плюс 15 придет в Москву точно в срок, 24 августа. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что, как и положено по старому климатическому графику, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже плюс 15, наступит точно и в срок – 24 августа.

«Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура выше нормы ожидается во всей России до конца текущей рабочей недели. Согласно представленным прогнозам, такие высокие температуры даже в июле являются редкостью.