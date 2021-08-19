Захарова - о ситуации в Афганистане: Запад верил, что проявит себя как в кино

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала о реакции западной аудитории на ситуацию в Афганистане.

По словам дипломата, реакция на захват данной территории талибами* была сильнее, чем шок.

- Судя по реакции, которая была сильнее чем шок, верили, что все в Афганистане под контролем. Западная аудитория верила тому, что говорят правительства и убеждены, что на этом направлении они проявят себя как в кино. Получилось по-другому, - рассказала Захарова.

Также она добавила, что коллапс, который произошел в данном случае, информационно взорвал бомбу в западном медийном мейнстриме. Он же, по ее мнению, еще и объединил медиаресурсы, которые до этого момента были раздроблены из-за политических склок.

- Я впервые вижу такое единство в СМИ - они перестали скрывать свою политическую направленность. Меня удивляет две вещи - консенсус с точки зрения оценки ситуации. И второе - нету поиска внешнего врага. Хотя господин Столтенберг успел "перевести стрелки", простите за выражение, на афганское правительство. Но медиа уже дали оценку этой ситуации, - отметила представитель дипведомства.

*Запрещенная в России террористическая организация