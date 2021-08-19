Экс-глава МИД Польши назвал слова Лаврова о приграничном сотрудничестве предупреждением для Варшавы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал предупреждением для Варшавы слова главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, который ранее заявил о приграничном сотрудничестве, отметив, что Москва готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Польшей и Литвой.

«Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений», - заявил экс-глава МИД Польши в беседе wPolityce.

Ващиковский считает, что Лавров хочет дестабилизировать восточную часть Европы, «где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил». По его словам, Москва на фоне ситуации в Афганистане будет стремиться рассорить Вашингтон с его союзниками, а Польшу и вовсе постараются «уничтожить».

Экс-министр указал на то, что возможность осуществлять безвизовые поездки позволит России «использовать миллионы беженцев против Польши», добавив, что Варшаве следует «вытерпеть» подобные предложения Москвы.