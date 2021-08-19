МАК расшифровал данные бортового самописца разбившегося на Камчатке самолета АН-26 Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Лаборатория Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровала данные с параметрического бортового самописца пассажирского самолета Ан-26, который потерпел крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае.

«В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации», - говорится промежуточном отчете комитета.

Как сообщает МАК, проведенный анализ показал, что на магнитной ленте есть информация о полете самолета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, а также снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой.

Уточняется, что внутри контейнера обнаружили следы влаги, но несмотря на состояние магнитной ленты, качество информации назвали удовлетворительным. Тем не менее указывают на отсутствие участка записи в течение приблизительно десяти минут вблизи реверса из-за разрушения магнитного слоя ленты регистрации положения, а также рычага управления правого двигателя.

«Запись на данной части ленты относится к этапу полета на эшелоне», - говорится в отчете.

Комитет рекомендовал Камчатскому авиационному предприятию провести разовую проверку состояния магнитной ленты, а также достоверности и качества записи аварийных параметрических самописцев на парке авиакомпании, сохранив результаты полученных расшифровок.

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе села Паланы при снижении для посадки 6 июля. На борту воздушного судна находились 28 человек, из них шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. Все погибли.