Суд вынес приговор Джумаеву за драку с силовиками на незаконной акции Фото: Андрей МИРЕЙКО

В четверг, 19 августа, Тверской районный суд Москвы приговорил уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который позже взял имя Михаил Мархиев, к пяти годам тюремного заключения за драку с бойцом спецназа ОМОН на несанкционированном митинге 23 января на Пушкинской площади. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как передает ТАСС, Суд признал мужчину виновным по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 Уголовным кодексом РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», и вынес ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Ранее гособвинение просило суд приговорить подсудимого к шести годам колонии.

По версии следствия, 23 января Джумаев нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары ногами и руками, а также пытался скрыться, отправившись к родственникам в Псковскую область, откуда намеревался нелегально поехать в Латвию. Он был задержан неподалеку от границы подозреваемый.

Напомним, в Москве после несогласованного митинга 23 января было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к правоохранительным органам.