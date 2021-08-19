Бывший канцлер ФРГ назвал виновных в происходящем в Афганистане

Герхард Шрёдер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал катастрофой итог операции стран Запада в Афганистане, возложив ответственность за происходящие в республике на четырех последних президентов США.

По словам экс-канцлера, ситуация с захватом Кабула талибами* напоминает «бегство американских военных из Сайгона». Политик заявил, что ранее страны Запада заверяли друг друга, что такое не должно повториться, однако это произошло в Афганистане, став «катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики». Как отметил Шредер, операция стран Запада принесла и позитивные итоги, в том числе в образовании для афганцев, а также медицинском обеспечении, однако сегодня эти достижения под угрозой.

«Решающую ответственность нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы – политики», - написал он в колонке для онлайн-портала T-Online, указав на ответственность президентов Бушей, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Шрёдер посоветовал Берлину, Европе и международном сообществу «признать реальность» и работать с «Талибаном»*, отметив что Афганистану необходимо будет оказывать гуманитарную поддержку и дальше при условии соблюдения талибами* прав человека и борьбе с коррупцией.

*Запрещенная в России террористическая организация