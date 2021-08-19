В Москве у школьника нашли склад самодельных бомб Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве у школьника в квартире нашли склад самодельных взрывных устройств.

Как передает источник kp.ru, в минувший вторник, 17 августа, на прием к участковому врачу психиатру обратился 18-летний пациент, который состоит на учете в данном медицинском учреждении с тяжелым психическим заболеванием. При беседе с доктором выяснилось, что дома он увлекается конструированием петард, гранат, по чертежам, которые находит в интернет. Кроме того, он покупает баллистический гель, который имитирует кожу человека, для испытания самодельного оружия, ночью в лесополосе.

Выслушав пациента, и его мать, которая подтвердила все сказанное своего сына, доктор назначил пациенту лечение в виде постановки уколов. В свою очередь подросток сообщил своей матери: «Если мне будут делать уколы, то все, что есть у меня рюкзаке - взорвется». После этого он совместно с мамой покинули медучреждение.

По прибытию в квартиру школьника правоохранители обнаружили в рюкзаке молодого человека питарды и составляющие части от питард. Также в квартире были обнаружены емкости с похожим веществом. Позже на место направлен кинолог, и СОГ УВД по ЗАО. Взрывотехники изъяли с квартиры несколько петард, гильзовых механизмов, и других составляющих частей от взрывчатых веществ.