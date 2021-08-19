Мужчина, угрожавший бомбой возле библиотеки Конгресса, сдался полиции

Мужчина, угрожавший бомбой возле библиотеки Капитолия, сдался полиции Фото: соцсети

Мужчина, который в четверг, 19 августа, припарковал свой грузовик около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался правоохранительным органам.

Как передает телеканал NBC, мужчина сам вышел из машины и его задержали. Правоохранители пока не знают, была ли в машине взрывчатка.

Напомним, ранее полиция Капитолия заявила о проверке сообщения о минировании грузовика, припаркованного вблизи библиотеки Конгресса США, которая находится в непосредственной близости от Верховного суда Соединенных Штатов и здания Капитолия.

Позже заявили, что о бомбе в грузовике сообщил сам водитель, у которого в руках видели подобие детонатора. В полиции отметили, что ведут переговоры с этим мужчиной, а также, что личность подозреваемого установлена. Его зовут Рэй Росберри, однако его мотивы пока неизвестны. При этом отмечалось, что мужчина требует разговора с президентом США Джо Байденом.