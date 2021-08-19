Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2021 21:51

Мужчина, угрожавший бомбой возле библиотеки Конгресса, сдался полиции

Водитель сам вышел из машины
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина, угрожавший бомбой возле библиотеки Капитолия, сдался полиции

Мужчина, угрожавший бомбой возле библиотеки Капитолия, сдался полиции

Фото: соцсети

Мужчина, который в четверг, 19 августа, припарковал свой грузовик около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался правоохранительным органам.

Как передает телеканал NBC, мужчина сам вышел из машины и его задержали. Правоохранители пока не знают, была ли в машине взрывчатка.

Напомним, ранее полиция Капитолия заявила о проверке сообщения о минировании грузовика, припаркованного вблизи библиотеки Конгресса США, которая находится в непосредственной близости от Верховного суда Соединенных Штатов и здания Капитолия.

Позже заявили, что о бомбе в грузовике сообщил сам водитель, у которого в руках видели подобие детонатора. В полиции отметили, что ведут переговоры с этим мужчиной, а также, что личность подозреваемого установлена. Его зовут Рэй Росберри, однако его мотивы пока неизвестны. При этом отмечалось, что мужчина требует разговора с президентом США Джо Байденом.

Полиция США сообщает об угрозе взрыва вблизи библиотеки Конгресса