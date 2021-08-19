Чистая прибыль российских банков за январь - июль 2021 года выросла почти в два раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские банки за январь - июль текущего года заработали 1,429 трлн рублей чистой прибыли, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода предыдущего года, когда этот показатель был равен 761 млрд рублей. Такие данные следуют из материалов Центробанк РФ.

Согласно приведенным данным, в июле 2021 года российские банки получили 229 млрд рублей чистой прибыли, что на 13 процентов выше результата июня, когда кредитные организации получили 204 млрд рублей.

«На рост прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности», - отмечет Банк России.

Кроме того, количество прибыльных банков выросло за месяц до 249 с 237. Более 85 процентов прибыли получили системно значимыми кредитными организациями.

По прогнозам регулятора, по итогам 2021 года прибыль банковского сектора России может превысить 2 трлн рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, одной из причин такого резкого роста прибыли российских банков назвали кредиты, которые население берет все чаще в период пандемии.