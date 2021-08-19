Умер Синъити Тиба, актер из фильма "Убить Билла" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 19 августа, на 83-м году жизни умер японский актер Синъити Тиба, который известен по роли Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла».

Как передает газета The Japan Times, причиной смерти артиста стали осложнения вызываемого коронавирусной инфекцией.

Синъити Тиба начал карьеру на телевидении, но прославился благодаря своим навыкам боевых искусств. Как актер он известен по таким фильмам, как «Смертельная схватка в Хиросиме» (1973) и «Уличный боец» (1974). В картине «Убить Билла» артист сыграл Хаттори Ханзо - хозяина чайной, который когда-то учил Билла боевым искусствам и к которому обращается за помощью главная героиня фильма Беатрикс Киддо.

В 2004 году актер основал Японский боевой клуб - школу для начинающих каскадеров и актеров фильмов о боевых искусствах.