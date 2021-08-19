Госдеп США: в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек Фото: REUTERS

Шесть тысяч человек на сегодняшний день находятся в аэропорту Кабула. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, уточнив, что американские консульские работники провели с этими людьми все необходимые процедуры.

«Я могу подтвердить, что в настоящий момент в аэропорту находятся шесть тысяч человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета», - сказал глава пресс-службы Госдепа.

Прайс отметил, что среди ожидающих вылета из Кабула есть «разные категории людей». «Некоторые из них - американские граждане, некоторое - афганские, а некоторое - граждане третьих стран», - добавил он.

Напомним, во время паники в аэропорту Кабула в среду, 18 августа, погибли по меньшей мере 17 человек. В понедельник, 16 августа, сообщалось о 12 погибших в давке в аэропорту афганской столицы. Ранее собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта, а также визы.