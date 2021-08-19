Вильфанд предупредил жителей Поволжья и Урала о супержаркой погоде Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие несколько дней на Урале и на территории Поволжья ожидается супержаркая погода. Ожидается, что температура воздуха в дневные часы будет достигать отметок +37...+ 40 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такие значения на 11-13 градусов выше нормы будет во многих субъектах страны. Так, наиболее жаркая погода ждет жителей Чувашии, Мордовии, Башкортостана и Саратовской области. На Урале самыми жаркими окажутся Челябинская, Свердловская и Курганская области.

Синоптик предупредил, что жара будет стоять в данных регионах ориентировочно до 24 августа.