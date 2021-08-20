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В мире20 августа 2021 0:29

Bloomberg: платформа OnlyFans с октября 2021 года запретит пользователям публиковать порно

Компания планирует "обеспечить долгосрочную устойчивость платформы", в том числе, чтобы избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Британский сервис OnlyFans с октября 2021 года запретит пользователям публиковать на своей платформе материалы, которые попадают под категорию порнографии. Об этом 19 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В OnlyFans объяснили. что решили пойти на такие меры в связи с растущим давлением со стороны банков и платежных сервисов. Теперь компания планирует "обеспечить долгосрочную устойчивость платформы", в том числе, чтобы избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.