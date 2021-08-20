В Гренландии из-за рекордного потепления прошёл сильнейший с 1950 года ливень

В Гренландии прошел дождь впервые в истории Фото: REUTERS

Метеорологи впервые в истории зафиксировали дождь в Гренландии. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным Национального центра данных о снеге и гололеде США, это был самый сильный ливень на ледяном покрове с 1950 года.

Отмечается, что причиной этому стала рекордно высокая температура. В прошедшие выходные температура воздуха на острове прогрелась до показателей выше нуля. Такое явление фиксируют уже в третий раз за десять лет. Специалисты считают, что это говорит о быстром нагревании Гренландии.

- То, что происходит, — это не просто теплое десятилетие или два в изменчивом климате. Это беспрецедентно, — рассказал старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос.

Также на острове все чаще дуют сильные ветра и тает лед, что тоже является необычным погодным явлением для Гренландии.

В 2016 году в Гренландии были побиты температурные рекорды, часть огромного ледяного покрова ее территории начала стремительно таять. Средняя летняя температура составляла в южной части Гренландии Тасийлак (Tasiilaq) 8,2 градусов (46,8 по фаренгейту), что является самым высоким уровнем с начала ведения записей в 1895 году, и на 2,3 градусов выше средней температуры между 1981 и 2010 годами.