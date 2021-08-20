В Турции введут новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения из-за коронавируса введут в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о новых ограничениях в стране из-за коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Hurriyet.

Так, в республике введут ПЦР-тест для непривитых при посещении кинотеатров и концертных залов, а также для учащихся и педагогов.

- С началом очного обучения в школах 6 сентября мы попросим учителей и других сотрудников, которые еще не были вакцинированы, проходить ПЦР-тесты не реже двух раз в неделю, — рассказал турецкий лидер.

Эрдоган также раскритиковал подход некоторых регионов Турции к вопросу вакцинации.

В июне 2021 года более 10 российских авиакомпаний возобновили полеты в Турцию 22 июня 2021. В первый день возобновления авиасообщения с республикой рейсы осуществляют компании "Аэрофлот", "Роял Флайт", "Смартавиа", "Азур Эйр", "Икар", "Ямал", "Северный ветер", "Победа", "Ред Вингс", "Сибирь" и "Россия". Авиакомпании могут осуществлять перевозки в пять турецких городов – Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.