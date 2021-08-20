Поклонская обвинила Зеленского в политической трусости из-за слов о Крыме

Наталья Поклонская обвинила Владимира Зеленского в политической трусости за слова о Крыме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обвинила украинского лидера Владимира Зеленского в политической трусости за его слова о Крыме.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что жители Крыма с радостью примут власть Киева и без каких-либо ментальных изменений. Такое заявление украинский лидер сделал в разговоре и с журналистами во время визита на остров Змеиный. По мнению Зеленского, завоевать умы жителей Крыма киевской власти будет нетрудно, а вот вернуть полуостров под свой контроль – задача более сложная. Крымчане, уверен он, понимают, что после выхода из состава Украины никаких позитивных изменений в их жизни не произошло.

- У Зеленского и его команды, к сожалению, нет политической смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию. Поэтому они продолжают плодить различные спекуляции на крымской теме, — приводит слова Поклонской РИА Новости.

Она добавила, что Киев не желает принимать выбор крымчан и продолжает рассказывать украинцам байки о "возвращении" полуострова.